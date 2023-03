Blinken considère la médiation chinoise entre Arabie et Iran comme une "bonne chose"

"De notre point de vue, tout ce qui peut contribuer à réduire les tensions, éviter un conflit et dissuader l'Iran d'actions dangereuses et déstabilisatrices, est une bonne chose", a déclaré M. Blinken, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba, où il est en visite officielle. "Je pense qu'il est précieux que des pays, quand ils peuvent agir, prenne la responsabilité de faire progresser la sécurité, de faire avancer les relations pacifiques", a-t-il poursuivi. La Chine, important importateur de pétrole, a facilité le rapprochement ayant abouti à la reprise, le 10 mars des relations diplomatiques entre Téhéran - ennemi juré des Etats-Unis depuis la Révolution islamique de 1979 - et Ryad, partenaire historique de Washington. Les liens entre le royaume saoudien et les Etats-Unis sont distendus depuis que le président Joe Biden a fait part de son inquiétude à propos des violations des droits humains par Ryad. Les Etats-Unis dénoncent régulièrement le rôle déstabilisateur, selon eux, de Pékin dans le monde, tout en appelant la Chine à assumer un plus grand rôle si elle veut prétendre être une grande puissance. (Belga)