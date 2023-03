BNXT League - L'Allemand Ferdinand Zylka arrive à Anvers jusqu'au terme de la saison

L'arrière allemand, 1m91, est chargé de remplacer Spencer Butterfield, blessé dimanche lors de la finale de la Coupe. Zylka connaît bien le championnat de BNXT League avec un passage au Brussels où il a affiché une moyenne de 18,9 points, 2,3 asists et 4,3 rebonds par match depuis le début de la saison. Les deux clubs belges ont trouvé un accord pour le transfert de ce jeune Allemand, précise le communiqué anversois. L'Américain Spencer Butterfield, MVP de la finale de Coupe, a lui été opéré lundi au tendon rotulien du genou gauche et doit observer une période de repos évaluée entre 8 et 10 mois. Qualifiés pour l'Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, les Giants d'Anvers ont remporté leur 5e Coupe de Belgique dimanche à Forest National en battant Ostende 77 à 71. (Belga)