BNXT League - Mons s'impose à Feyenoord

Mené 34-25 à la pause, Mons a inversé la tendance grâce notamment aux 14 points et 11 rebonds de Jure Zubac. En face, Shavar Reynolds a mis 22 points. Mons prend la tête de l'Elite Silver avec 17 points, un de plus que Feyenoord. Yoast United, Louvain et Alost suivent avec 15 points en attendant la suite de la deuxième journée. Cette deuxième phase de la BNXT League, la cross-border, est divisée en deux groupes avec les cinq meilleurs clubs belges et néerlandais à l'issue de la phase classique en Elite Gold, les autres en Elite Silver. Chaque club joue en aller-retour contre les clubs de l'autre pays. Les points du premier tour entre les clubs d'un même pays sont conservés. Les deux premiers de chaque pays de l'Elite Gold sont directement qualifiés pour les playoffs de leur pays, les trois autres pour les quarts de finale où le premier de chaque pays de l'Elite Silver les rejoint. (Belga)