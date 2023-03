Climat - Le gouvernement consacrera 12 millions d'euros à de nouveaux projets d'économie circulaire

Pour le deuxième appel à projets, l'accent sera mis sur la substitution de substances chimiques dangereuses, comme les PFAS et les perturbateurs endocriniens, et par ailleurs, sur la recherche de solutions circulaires d'éco-conception dans les secteurs des machines et appareils électroniques professionnels, des vêtements, de l'aménagement intérieur, et des chaînes alimentaires à faible niveau d'emballage. Les deux ministres ont pris part à la présentation des douze lauréats du premier appel à projets qui se verront répartir un montant global de 8 millions d'euros de soutien à l'expérimentation. Celui-ci visait la recherche d'idées innovantes de conception circulaire dans les secteurs des vélos, des éoliennes, des soins de santé, et du biomimétisme. Plus de 40 candidatures avaient été soumises, parmi lesquelles 18 projets vélos, 9 projets biomimétisme, 6 projets soins de santé et 5 projets éoliennes. Les 34 projets qui remplissaient les critères d'admissibilité ont été analysés par un jury d'experts externes indépendants. Les quatre vainqueurs (un par catégorie) ont pu présenter leur projet depuis le "Circularium", à Anderlecht, un site de 20.000 m2 de surface industrielle et de parking transformé en centre d'innovations locales et de production circulaire. (Belga)