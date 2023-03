Conference League - Avec un hat-trick d'Orban, La Gantoise a écarté Basksehir

Chez les Buffalos, Hein Vanhaezebrouck n'a pas réservé de surprise en reconduisant la même équipe qu'à l'aller à l'exception de Jordan Torunarigha, qui est revenu de blessure et a pris la place de Nurio Fortuna. Basaksehir s'est logiquement porté dans le camp adverse et a hérité de la première grosse occasion par Serdar Gürler, qui n'a pas cadré sa tête sur un centre de la droite d'Ömer Sahiner (4e). Après cette étincelle, les Turcs n'ont plus rien fait et les Buffalos se sont mis à la recherche de l'homme libre. Sur une combinaison entre Alessio Castro-Montes et Hyun-Seok Hong, Orban a répondu présent (31e, 0-1). À peine une minute plus tard, l'attaquant nigérian a placé le ballon dans haut de la cage d'une frappe à distance du droit (32e, 0-2). Peu après, Orban a poursuivi son récit de rêve en signant un hat-trick en 205 secondes (34e, 0-3). Les Buffalos n'ont pas reculé et Cuypers a mis la tête au bon endroit (37e, 0-4). Après l'improbable 0-4 à la mi-temps, la décompression s'est emparée de La Gantoise. Néanmoins, Davy Roef n'est pas parvenu à conserver son but inviolé sur une frappe de Januzaj (88e, 1-4) Entre-temps, Orban était sorti sous les applaudissements et pas seulement ceux des 200 supporters gantois (82e) (Belga)