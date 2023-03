Conference League - La Gantoise avec Fofana et Torunarigha au coup d'envoi à Istanbul

Matisse Samoise et Nurio Fortuna ont fait place à Malick Fofana, 17 ans, et à Jordan Torunarigha, blessé depuis deux matches. Du côté de Basaksehir, Ahmed Touba (ex-Club Bruges) et Lucas Biglia (ex-Anderlecht) sont titularisés, tandis qu'Adnan Januzaj débute sur le banc. Mesut Özil, blessé, n'est pas dans le groupe. La semaine dernière, les Buffalos ont partagé l'enjeu 1-1 sur un terrain quasiment impraticable. Stefano Okaka (ex-Anderlecht) a ouvert le score pour les Turcs, mais Gift Orban, le nouveau pilier de Gand, a égalisé. Les Gantois ont eu des occasions de l'emporter, mais n'en ont pas profité. Ce qui fait qu'ils doivent arracher leur qualification pour les quarts de finale en déplacement. Gand joue mercredi et non pas jeudi comme d'habitude en Conference League parce que Fenerbahçe joue jeudi en Europa League à Istanbul. L'équipe de Hein Vanhaezebrouck s'est rassurée en Jupiler Pro League, en écrasant Zulte Waregem (2-6) dimanche, grâce à un quadruplé de Gift Orban, arrivé cet hiver. Basaksehir a perdu à domicile contre Besiktas (0-2) dimanche. Adnan Januzaj, loué à Séville depuis le mois dernier et auteur d'une première mi-temps anonyme à Gand, a reçu un carton rouge après une bonne demi-heure. (Belga)