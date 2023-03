Conflit au Tigré - Tigré: Blinken appelle à établir les responsabilités dans les atrocités

En visite en Ethiopie, M. Blinken s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre Abiy Ahmed et a indiqué avoir également rencontré des représentants des autorités rebelles de la région du Tigré. Les deux parties ont promis de mettre en oeuvre l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, qui a mis fin à deux ans de conflit meurtrier entre le gouvernement fédéral et les autorités rebelles du Tigré. "Nous appelons les (belligérants) Ethiopiens à respecter leur promesse mutuelle de créer un processus de justice transitionnelle, ouvert à tous et exhaustif, qui prenne en compte la réconciliation et l'établissement des responsabilités", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse. A mesure que l'Ethiopie progressera dans ce sens, l'implication américaine auprès d'Addis Abeba "incluant un engagement économique, ira aussi de l'avant", a-t-il ajouté. En raison du conflit au Tigré, théâtre selon Washington de crimes contre l'humanité, l'Ethiopie a été exclue en janvier 2022 des bénéficiaires de l'Agoa, initiative américaine qui exempte des pays africains de taxes à l'exportation. M. Blinken a aussi rencontré des organisations de défense des droits humains qui lui ont fait part "d'une baisse très importante des violations des droits humains au Tigré", depuis l'accord de novembre. "Cela ne veut pas dire qu'elles ont été éliminées et, en réalité, nous exhortons fortement toutes les parties au conflit à faire tout ce qui est possible pour faire en sorte qu'elles cessent totalement", a-t-il souligné. (Belga)