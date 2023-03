Coupe du monde de ski alpin - La Slovène Ilka Stuhec s'adjuge la descente de Soldeu, son 2e succès cet hiver

Pour cette dernière descente de la saison, la Slovène s'est imposée en 1:30.35 pour devancer de 5/10es de seconde l'Italienne Sofia Goggia, 2e, et de 8/10es la Suissesse Lara Gut-Behrami, 3e. Ilka Stuhec, 32 ans, signe sa 2e victoire de la saison, la 11e de sa carrière et monte sur un podium de Coupe du monde pour la 21e fois. Double championne du monde de la spécialité (2017 et 2019), Stuhec a retrouvé le plus haut niveau cette saison après une longue traversée du désert, émaillée de plusieurs blessures. L'Américaine Mikaela Shiffrin, nouvelle recordwoman de victoires sur le circuit mondial (87), a fait l'impasse sur la descente. Déjà assurée de remporter le classement général, elle devrait disputer les trois dernières courses de la saison cette semaine (super-G jeudi, slalom samedi, géant dimanche). Les prix sur le circuit étaient déjà été assurés pour Sofia Goggia (en descente) - devant Stuhec - et Mikaela Shiffrin (gros Globe). Un Super-G tant chez les dames que chez les messieurs sont donc au programme jeudi à Soldeu. (Belga)