Crise de l'accueil - Kampenhout et la ministre Demir ne veulent pas d'un centre d'accueil au Hellebos

Ce centre, qui serait équipé de conteneurs pour abriter les demandeurs d'asile, entre dans le cadre du plan annoncé la semaine dernière par la secrétaire d'État fédérale à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V). Il devrait pouvoir accueillir 400 personnes. Mais l'infrastructure du Hellebos n'est pas adaptée au projet, d'autant que le domaine est destiné à devenir une réserve naturelle, a fait valoir le bourgmestre, après avoir consulté les plans détaillés du projet. Kris Leaerts, étiqueté CD&V, a reçu mercredi le soutien de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), qui a évoqué le manque d'installations d'égouttage et d'eau potable, ainsi que l'impact environnemental. Mme de Moor (CD&V) a concédé avoir eu des réserves sur ce terrain lorsque la décision est tombée la semaine dernière. Son cabinet a fait savoir à Belga que le terrain avait été proposé par la Régie des Bâtiments et qu'il y avait encore des aspects juridiques et techniques à clarifier pour savoir si un accueil y était possible. "L'analyse est en cours". (Belga)