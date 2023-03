Décès de l'ex-président de la Fédération française de football Claude Simonet

Le dirigeant, implanté dans les instances locales en Loire-Atlantique et à Nantes, avait présidé la FFF de 1994 à 2005, l'équipe de France remportant durant son mandat son premier titre mondial, en 1998. Il avait auparavant eu une carrière de footballeur amateur, au Mans et à Nantes notamment, où est aussi passé l'actuel sélectionneur Didier Deschamps. "Avec la disparition de Claude Simonet, le football français perd un dirigeant qui a marqué l'histoire de notre sport puisqu'il était notre Président lorsque nous avons eu le bonheur de remporter la Coupe du monde en 1998 (...) puis l'Euro 2000", a réagi Deschamps dans un communiqué. "Il a ramené l'Équipe de France sur le chemin de la réussite. Je garderai de lui des images fortes, de bonheur intense". Le président par intérim de la FFF Philippe Diallo a de son côté témoigné de sa "profonde affection" pour l'ancien dirigeant, et d'un "grand respect" pour son parcours. "Il a pris les rênes de la Fédération quand celle-ci traversait des turbulences et l'a remise sur les bons rails", a-t-il ajouté. (Belga)