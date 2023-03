Euro de voile ILCA - Emma Plasschaert recule au 3e rang après 6 régates

Plasschaert s'est classée cinquième et troisième des deux premières régates du jour avant de remporter la dernière. Avec un total de 12 points, sur base de ses cinq meilleurs résultats, elle pointe à quatre longueurs de la Portugaise Vasileia Karachaliou, toujours en tête avec 8 points. La Néerlandaise Marit Bouwmeester (11 points) a dépassé Plasschaert et occupe la deuxième place. Eline Verstraelen est 40e avec 100 points après une 40e, une 6e et une 19e place mercredi. Laura Bouckaert (282 points) est 111e et avant-dernière. Elle n'a pas terminé la seule régate qu'elle a commencée mercredi. Chez les messieurs, en ILCA 6, sept régates ont été disputées depuis le début de la compétition, six sont prises en compte pour le classement. Anders Bultynck (114 points) occupe la 18e place, Brecht Zwaenepoel (201 points) est 38e et Maarten Boot (217 points) est 42e. En ILCA 7, William De Smet a commencé la Gold Flight. La première régate du jour a été annulée par l'organisation. De Smet a fini 34e de la seconde régate. Il recule au 21e rang avec 50 points. L'Australien Matthew Wearn, qui ne concourt pas pour le titre européen, est en tête avec 8 points, devant l'Allemand Philipp Buhl (9 points), le Croate Tonci Stipanovic (17 points) et l'Allemand Nik Aaron Willim (18 points). Lors du dernier Euro, en novembre à Hyères, Plasschaert s'était classée cinquième. Double championne du monde, en 2018 et 2021, elle n'a encore jamais gagné le titre européen, décrochant le bronze en 2018 et 2019. (Belga)