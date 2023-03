Europa League - Bart Nieuwkoop aborde avec confiance le 8e de finale retour face à Berlin

"Quand je suis venu à l'Union (durant l'été 2021 en provenance de Feyenoord, ndlr), j'espérais jouer tous les matches, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait autant avec tous ceux qui se sont ajoutés avec cette campagne européenne", a avoué le Néerlandais, 27 ans, auteur de 8 buts en 78 rencontres sous le maillot unioniste. "Le sentiment dans le groupe est bon, de par notre dernier résultat à Genk (succès 1-2 dimanche chez le leader, ndlr), et après notre match nul à Berlin à l'aller. Nous abordons le retour avec confiance. Nous ne nous créons peut-être pas beaucoup d'occasions, mais nous sommes efficaces. C'est bien pour nous, nous n'avons pas besoin de grosses chances de but pour marquer. J'espère que cela sera encore le cas demain parce que je ne m'attends pas à avoir beaucoup d'occasions. Mais pour gagner des matches importants, il faut être efficace. Nous devrons jouer de façon compacte et attendre des occasions, qui finiront pas arriver. Contre Berlin, c'est toujours difficile, surtout mentalement. Ce serait fantastique de pouvoir aller en quarts de finale, surtout quand tu vois notre parcours. Je m'attends à un match difficile et il faudra être très bon." (Belga)