Faillite de SVB - Le patron de la banque créée avec les actifs de SVB appelle les clients à revenir

SVB, devenue insolvable après des retraits massifs de clients, a été placée vendredi sous le contrôle des autorités, qui en ont confié la gestion à l'agence américaine chargée de garantir le dépôts (FDIC). "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour reconstruire, regagner votre confiance et continuer à soutenir l'économie de l'innovation", a écrit dans un message Tim Mayopoulos, nommé lundi à la tête du nouvel établissement par la FDIC. La banque est en train de remettre en route ses différents systèmes, "accorde de nouveaux prêts et honore les solutions de crédits existantes", a-t-il affirmé. "La première chose que vous pouvez faire pour soutenir l'avenir de cette institution est de nous aider à reconstituer notre base de dépôts, à la fois en laissant des dépôts auprès de la Silicon Valley Bridge Bank et en transférant les dépôts qui sont partis au cours des derniers jours", a-t-il plaidé. La FDIC a garanti que tous les clients de la banque avant sa mise en faillite auraient accès à l'intégralité de leurs fonds, y compris au-delà de la limite habituelle des 250.000 dollars. La banque "est aussi ouverte à tout nouveau client", a souligné M. Mayopoulos. (Belga)