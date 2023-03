ITF de Pretoria - Tilwith Di Girolami éliminée au premier tour d'un 60.000 dollars en Afrique du Sud

La jeune Belge, 740e mondiale, a été battue en deux manches par l'Américaine Sachia Vickery (WTA 191), 27 ans, 4e tête de série, 6-0, 6-1. La partie a duré moins d'une heure (51 minutes). Sofia Costoulas (WTA 347), 17 ans, et Clara Vlasselaer (WTA 542), 22 ans, s'étaient par contre qualifiées la veille pour le deuxième tour. Costoulas, finaliste de l'Open d'Australie juniors l'an dernier, y affrontera pour une place en quarts de finale la Turque Ipek Oz (N.5), 23 ans, 192e mondiale. Issue des qualifications, Clara Vlasselaer sera opposée elle à la Suissesse Lulu Sun (WTA 250), 21 ans, en 8es de finale. Au programme mercredi aussi en double, Tilwith Di Girolami et Clara Vlasselaer font la paire et joueront au premier tour contre les Sud-Africaines Arili Boshoff et Kagiso Ledwaba, bénéficaires d'une invitation. Sofia Costoulas, associée à l'Italienne Dalia Spiteeri, a hérité en entrée de la Russe Elizaveta Koklina et l'Américaine Ashley Lahey. (Belga)