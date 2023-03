Le nombre de nouveaux prêts hypothécaires n'a jamais été aussi bas

Avec 16.165 nouveaux prêts hypothécaires, février 2023 signe le chiffre mensuel le plus faible depuis 2007, l'année où la Centrale des crédits aux particuliers a commencé à en collecter les données. Le précédent plancher avait été atteint en janvier. Ainsi, au cours des deux premiers mois de cette année, seuls 32.600 prêts hypothécaires ont été octroyés, un nombre moitié moindre que la moyenne des cinq années écoulées. Le faible nombre d'ouvertures de crédit est un signe supplémentaire du refroidissement du marché immobilier. La Fédération des notaires avait, en effet, déjà souligné récemment l'essoufflement de ce marché. Au quatrième trimestre de 2022, les prix des logements ont reculé légèrement par rapport aux trois trimestres précédents. L'an dernier, le nombre de transactions a baissé de plus de 7% au second semestre. (Belga)