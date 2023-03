Le Parlement bruxellois bloque l'accès à TikTok depuis ses réseaux

Il appelle également les députés, le personnel des groupes politiques et le personnel du Parlement qui utilisent TikTok à désinstaller l'application du matériel privé avec lequel ils partagent des données avec le Parlement, que ce soit via leur compte de messagerie, un groupe WhatsApp ou toute autre application utilisée pour des communications officielles. Cette décision est d'application pour six mois. Elle sera évaluée à la prochaine rentrée parlementaire. "Le Parlement bruxellois est évidemment toujours très attentif aux conseils de la Sûreté de l'État et du Centre pour la cybersécurité Belgique, qui nous ont alertés sur les risques encourus, et nous avons entendu l'appel du Conseil National de Sécurité à interdire l'application. Comme toutes les autorités publiques, nous devons veiller à protéger nos données, c'est une question de sens de responsabilité", a commenté le président de l'assemblée de la Région-capitale, Rachid Madrane (PS). Le PTB est le seul à s'être prononcé contre cette mesure "inefficace, hypocrite, qui va éloigner davantage de la politique une partie de la population. Elle risque par ailleurs d'être inapplicable à moins d'atteinte grave à la vie privée". "Question sécurité des données, pourquoi viser TikTok, dont les abus potentiels restent à démontrer, plutôt que Facebook, déjà à l'origine de plusieurs scandales? Difficile de ne pas voir que quand c'est une application chinoise on se précipite pour l'interdire, alors qu'on laisse le champ libre aux multinationales américaines qui pompent nos données au vu et au su de tout le monde", a commenté le député PTB Jan Busselen. (Belga)