L'inflation selon l'IPCH a baissé à 5,4% en février

Le pain et les céréales, les produits laitiers, la viande, les légumes, les restaurants et cafés, les biens d'équipement ménager non durables (par exemple, les produits d'entretien), le tabac et les sucreries ont eu les plus gros impacts positifs sur l'inflation. À l'inverse du gaz, de l'électricité, du gasoil de chauffage, des carburants et des télécommunications L'inflation des huiles s'élève ainsi en février à 30,7% alors qu'elle était encore de 13,4% il y a un an. Pour les produits laitiers, l'inflation est désormais de 30,4% contre 4,3% en février 2022. Le poisson enregistre une inflation de 16,7% (3,3% en février 2022). Pour le pain et les céréales, l'inflation est de 21,7% (5,1% il y a un an). L'inflation de la viande est de 16,1% (2,7% en février 2022). La contribution de l'énergie à l'inflation est désormais négative et se chiffre à -2,3%. Les produits alimentaires contribuent à hauteur de 3,1%. L'électricité coûte 16,0% moins cher qu'il y a un an. Le gaz naturel coûte 30,8% de moins en glissement annuel. Le prix du gasoil de chauffage a diminué de 13,2% par rapport à l'an dernier. L'IPCH permet de comparer les taux d'inflation des États membres de l'UE grâce à une méthode de calcul harmonisée. Selon l'indice des prix à la consommation de Statbel, l'inflation a atteint 6,6% en février. L'écart entre l'indice national et l'européen tient principalement à des différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices. (Belga)