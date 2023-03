Mipim 2023 - Le promoteur immobilier Atenor participera à la rénovation d'un site industriel londonien

L'annonce a été faite dans le cadre du Mipim, le salon des professionnels de l'immobilier qui se tient cette semaine à Cannes. Le projet devrait conduire à la création, à côté du dépôt de bus qui restera en activité, d'un nouveau lieu de vie urbain avec la construction d'un complexe mixte accordant la priorité au logement durable et abordable. "Cette opportunité souligne notre volonté de renforcer et de diversifier notre portefeuille de projets de développement à Londres, et correspond parfaitement à notre approche qui consiste à établir des partenariats solides afin d'assurer une régénération urbaine durable offrant des retombées sociales et économiques positives", s'est félicité, dans un communiqué, Eoin Conroy, Country Director UK pour Atenor. (Belga)