Nokere Koerse - "Bon début de saison, mais il me manque la victoire", résume Edward Theuns

"Je suis content d'être sur le podium, mais je suis toujours à la recherche d'un premier succès de la saison, après ma troisième place au GP Samyn", a expliqué Edward Theuns. "Il y a eu des chutes dans le peloton, mais je n'ai rien vu car je roulais devant. On sait que les courses en Flandre, avec leurs bosses, leurs pavés, sont toujours nerveuses. J'avais pointé dans mon agenda le GP Samyn et la Nokere Koerse et je suis au rendez-vous. C'est donc satisfaisant avec mes deux podiums. J'ai de très bonnes sensations et j'espère pouvoir les garder pour les semaines qui viennent." Edward Theuns disputera la Bredene-Coxyde Classic vendredi, ensuite Bruges-De Panne, Gand-Wevelgem, A Travers la Flandre, le Tour des Flandres, le Grand Prix de l'Escaut, Paris-Roubaix et la Flèche brabançonne. (Belga)