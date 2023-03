Nokere Koerse - Le champion de Belgique Tim Merlier réussit le doublé

(Belga) Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 77e édition de la Nokere Koerse (1.Pro), mercredi, après 193,6 km entre Deinze et Nokere. Le champion de Belgique s'est imposé au sprint, sur le Nokereberg, devant Edward Theuns (Trek-Segafredo) et Milan Menten (Lotto Dstny) pour signer un deuxième succès consécutif dans cette course.