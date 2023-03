Nokere Koerse - Trois jours après le décès de son frère, Lotte Kopecky gagne à Nokere

Kopecky s'est adjugé en solitaire la 4e édition de cette épreuve disputée entre Deinze et Nokere sur 129,1 km. Deuxième l'an dernier, Lotte Kopecky avait tenu à être au départ malgré le décès dimanche de son frère aîné Seppe, 29 ans, avec qui elle entretenait une relation très étroite. Elle ne devait pas participer dans un premier temps à cette épreuve. Après sa victoire dans le Circuit Het Nieuwsblad fin février et sa deuxième place aux Strade Bianche le 4 mars, elle avait prévu une pause jusqu'à Gand-Wevelgem le 26 mars. Mercredi, pour sa 23e victoire en carrière, Lotte Kopecky, 27 ans, s'est imposée en solo après avoir animé déjà largement la course. La Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx), victorieuse l'an dernier et en 2019, a réglé le sprint du peloton pour la deuxième place. L'Italienne Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ), 3e, complète le podium. (Belga)