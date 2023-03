Pays-Bas: la fronde des agriculteurs au centre des élections provinciales

Le monde agricole a exprimé sa colère ces derniers mois en manifestant contre les plans du gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Le "Mouvement agriculteur-citoyen" (BBB), fondé en 2019 et fort d'un siège de député, pourrait être l'un des grands vainqueurs à la sortie des urnes selon les sondages, aux dépens de la coalition au pouvoir du Premier ministre Mark Rutte, du parti de centre-droit VVD. Le BBB pourrait alors s'allier avec d'autres partis au Sénat pour contrarier la politique du gouvernement et s'opposer notamment à toute réduction de cheptel ou expropriation éventuelle d'agriculteurs. Ces derniers estiment que le gouvernement de M. Rutte, en poste depuis 2010 et Premier ministre néerlandais le plus longtemps au pouvoir, ignore leurs préoccupations. Ils étaient encore des milliers à manifester samedi à La Haye, où siège le gouvernement. Le gouvernement vise à baisser de 50% d'ici 2030 les émissions d'azote, un gaz à effet de serre émis notamment par les engrais et les effluents d'élevage. Les agriculteurs se disent injustement ciblés par le gouvernement, par rapport à d'autres secteurs comme l'industrie et les transports. L'extrême droite s'est saisie du sujet en alléguant que les agriculteurs sont victimes d'un complot "mondialiste" visant à les priver de leurs terres. Les sondages prévoient toutefois un revers écrasant pour le parti populiste Forum pour la démocratie (FvD), pourtant grand vainqueur des dernières élections provinciales en 2019. Son leader Thierry Baudet a prôné ces dernières années une théorie du complot coronasceptique et érigé en "héros" Vladimir Poutine, espérant une victoire du président russe en Ukraine. (Belga)