Plusieurs suspects arrêtés par la police bruxelloise dans un dossier de trafic de drogue

"Les inspecteurs avaient connaissance d'un dealer à Auderghem, qui était également actif à Ixelles", a relaté la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, mercredi. "Lors de l'observation du domicile de ce dernier à Auderghem, les inspecteurs ont vu deux personnes entrer dans la maison puis en ressortir un peu plus tard. Ces deux personnes étaient déjà connues des services de police pour des délits liés à la drogue, entre autres. Le contrôle a révélé que l'un d'entre eux était en possession de stupéfiants", a-t-elle expliqué. "Quelques instants plus tard, les inspecteurs ont vu une nouvelle personne se présenter à la résidence et la quitter peu après. Elle a été interpellée et était également en possession de marijuana. Après cette arrestation, la police a procédé à une perquisition et a arrêté trois autres suspects. Au total, une somme de 2.095 euros, une quantité de 41,14 grammes de marijuana, une autre de 63,63 grammes de résine de cannabis, six GSM, un 'scelleur sous vide' et une balance de précision ont été découverts", a détaillé la zone. Au total, cinq personnes ont donc été interpellées, dont quatre ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles. Après audition, elles ont été relaxées. L'enquête suit son cours. (Belga)