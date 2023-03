Qualifications Euro 2023 U17 dames - La Belgique battue 4-0 par l'Angleterre dans son 2e match

Erica Parkinson (17e), Alexia Potter (19e) et Ava Baker (56e et 75e) ont inscrit les buts anglais. Les jeunes Red Flames de Thomas Jansen avaient battu la Norvège 2-1 en ouverture et comptent 3 points. Les Anglaises, victorieuses 4-0 de la Croatie lors de la première journée, sont en tête avec 6 unités. La Norvège et la Croatie, toutes deux bloquées à 0, s'affronteront jeudi matin. La Belgique terminera cette phase contre la Croatie samedi. Les jeunes Red Flames s'étaient assurées la promotion en division A au début de l'année passée en remportant leur poule en division B. En septembre, elles avaient réussi à se qualifier pour la deuxième et dernière phase qualificative. A l'issue de celle-ci, les sept vainqueurs de groupes décrocheront leur ticket pour la phase finale, organisée du 14 au 26 mai en Estonie, qualifiée d'office. Les équipes qui terminent à la dernière place de leur groupe seront reléguées en division B. (Belga)