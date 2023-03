Réforme judiciaire en Israël: manifestation contre Netanyahu à l'aéroport de Tel-Aviv

"Ne reviens pas!", peut-on lire sur des affiches placardées par des protestataires aux abords des terminaux de l'aéroport Ben Gourion, où des manifestants ont brandi des drapeaux israéliens, l'un d'eux avec un écriteau sur lequel est marqué "Dictateur en fuite", a constaté un journaliste de l'AFP. Les manifestants voient en la réforme de la justice, qui entend limiter les prérogatives de la Cour suprême, une menace pour la démocratie. Depuis l'annonce du texte début janvier par la coalition de droite et d'extrême droite mise en place en décembre par Benjamin Netanyahu, des manifestations massives ont eu lieu dans le pays. En début d'après-midi, un convoi de voitures arborant des drapeaux israéliens a commencé à circuler entre les terminaux de l'aéroport, les rendant difficiles d'accès, quelques heures avant le départ de M. Netanyahu pour l'Allemagne. Les protestataires dénoncent en bloc la réforme du système judiciaire mais aussi la politique générale du gouvernement, et accusent le Premier ministre, inculpé pour corruption dans une série d'affaires, de vouloir se servir de la loi pour casser un éventuel jugement venant à le condamner. Mardi, le Parlement a adopté en première lecture une disposition permettant d'annuler certaines décisions de la Cour suprême à la majorité simple, soit 61 députés sur 120, (la clause dérogatoire). D'autres dispositions décriées avaient déjà été adoptées en février en première lecture. M. Netanyahu et ses alliés estiment la réforme nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu'ils jugent politisée. (Belga)