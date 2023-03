Turquie: inondations meurtrières dans la zone du séisme

Onze personnes ont perdu la vie dans la ville de Sanliurfa, parmi lesquelles cinq ressortissants syriens retrouvés morts dans le sous-sol d'un immeuble, et deux autres sont portées disparues, selon l'agence de presse officielle turque Anadolu. Deux autres personnes sont décédées et plusieurs autres sont actuellement recherchées dans la province voisine d'Adiyaman, elle aussi frappée de fortes pluies après avoir subi d'importantes destructions lors du séisme. Au moins une des victimes se trouvait à l'intérieur d'un conteneur transformé en hébergement d'urgence quand elle a été prise au piège par les eaux. Quelque deux millions de rescapés du séisme ont été logés de façon temporaire dans des villages de tentes et de conteneurs dans les onze provinces turques touchées par le séisme. Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Söylu a précisé que la deuxième victime dans la province d'Adiyaman était un bébé âgé d'un an et demi. Plus de 160 secouristes et plongeurs ont été dépêchés dans la région, a-t-il précisé. Selon le gouvernorat de Sanliurfa et des images diffusées par la chaîne privée NTV, les pluies torrentielles ont également envahi le rez-de-chaussée de l'un des principaux hôpitaux de la province, dont une unité de soins intensifs, obligeant les médecins à transférer des patients. La secousse du 6 février a fait près de 48.500 morts et affecté 13,5 millions de personnes, soit près d'un sixième de la population turque, selon le dernier bilan des autorités. (Belga)