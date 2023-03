Un chantier de plusieurs mois sur l'E411 entre Daussoulx et Aische-en-Refail

La vitesse maximale sur ce chantier prévu jusqu'à l'hiver 2023 au plus tard, sera de 70 km/h. L'aire d'Ostin sera inaccessible durant l'entièreté des travaux. La seconde phase du chantier débutera dans un an. Les travaux viseront à réhabiliter en profondeur toute la largeur de l'E411 (bande d'arrêt d'urgence, 3 voies de circulation et berme centrale) vers Bruxelles, entre Daussoulx et Aische-en-Refail, soit sur près de 9 kilomètres, et vers le Luxembourg, entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy, soit sur 10 kilomètres. L'intervention permettra aussi d'améliorer le cadre de vie des riverains de Warisoulx par l'aménagement sur environ 1 km de dispositifs visant à diminuer les nuisances sonores en provenance de l'autoroute. Un budget de 36 millions d'euros est prévu pour l'ensemble des travaux (deux phases). (Belga)