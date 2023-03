Un conducteur québécois inculpé après avoir tué deux personnes en fonçant sur un trottoir

Le suspect a comparu rapidement devant un tribunal et il pourrait faire face à d'autres charges selon les autorités qui soupçonnent un acte délibéré et prémédité mais sans motif apparent. Plutôt dans la journée, Hélène St-Pierre, porte-parole de la police du Québec a affirmé à l'AFP que les enquêteurs "cherchaient à confirmer que la collision était un acte délibéré". Lundi après-midi, Steeve Gagnon, âgé de 38 ans, a fauché plusieurs personnes qui se trouvaient sur un trottoir dans le centre-ville de la petite ville d'Amqui, située à 650 kilomètres au nord de Montréal. Plusieurs témoins ont confié aux médias locaux que le suspect avait accéléré sur 400 à 500 mètres le long de la route percutant ainsi d'autres personnes sur son chemin. Parmi les victimes, deux hommes âgés respectivement de 65 et 73 ans sont décédés sur le coup après avoir été heurtés par le pick-up. Et trois adultes, parmi les neufs blessés, sont toujours dans un état critique. "C'est un peu décourageant, choquant", a estimé François Legault, le Premier ministre québécois. "Je me sens terriblement mal parce que c'est la deuxième fois en un mois que cela se produit", a-t-il ajouté faisant allusion au chauffeur de bus qui avait le mois dernier volontairement percuté une garderie dans la banlieue de Montréal en février, tuant deux enfants et en blessant six autres. Sur les marches d'une église locale, un mémorial de fortune a été érigé, les habitants y ont déposé par dizaines peluches et fleurs. Une messe en l'honneur des victimes est prévue vendredi. (Belga)