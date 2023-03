Un milliardaire chinois en exil arrêté à New York, accusé d'une fraude à plus d'un milliard de dollars

Le milliardaire chinois en exil Guo Wengui, un personnage controversé se targuant d'être un opposant au régime chinois, a été arrêté mercredi à New York où la justice américaine lui reproche d'avoir floué des milliers de ses abonnés sur internet pour plus d'un milliard de dollars.

Guo Wengui, 52 ans, a été arrêté "ce matin à New York" et le parquet fédéral de Manhattan l'a inculpé de 11 accusations de "fraude électronique, fraude en matière de titres, fraude bancaire et blanchiment d'argent", ont indiqué les services du procureur Damian Williams dans un communiqué.

Celui qui se présentait comme un féroce critique du régime communiste chinois et un fervent défenseur de la démocratie, tout en entretenant des liens avec la sulfureuse figure de la droite américaine Steve Bannon, encourt désormais plusieurs peines de 20 ans de prison.

"Je veux essayer d'arriver à un Etat de droit, d'arriver à la démocratie, à la liberté, c'est mon but ultime, un changement du régime", si possible "d'ici trois ans", avait-il assuré, dans un entretien à l'AFP en 2017, dans son luxueux appartement de Manhattan. Il niait alors fermement les accusations de fraude qui le visaient en Chine.

"Ho Wan Kwok, connu aussi sous le nom de +Miles Guo+", ou Guo Wengui, "a mené une fraude complexe visant à escroquer plus d'un milliard de dollars à des milliers de personnes qui le suivent en ligne", a indiqué mercredi le procureur.

Selon la justice américaine, les victimes se voyaient promettre de juteux bénéfices s'ils investissaient dans les sociétés de l'homme d'affaires.

"Kwok est accusé de s'être rempli les poches avec l'argent qu'il a volé, notamment en s'achetant, ainsi qu'à ses proches, un manoir de plus de 4.600 m2, une Ferrari à 3,5 millions de dollars", ajoute Damian Williams, qui énumère aussi "deux matelas de 36.000 dollars" et le financement d'"un yacht de luxe d'une valeur de 37 millions de dollars".

Le parquet fédéral a ajouté qu'environ 634 millions de dollars, "produit de cette fraude présumée" avaient été saisis sur des comptes bancaires en 2022 et 2023, ainsi que des biens comme une "Lamborghini Aventador SVJ Roads".

Un complice présumé, Kin Ming Je, considéré comme le financier de Guo Wengui, est en fuite et recherché par la justice américaine, a ajouté le parquet.