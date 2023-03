Une ado renversée de sa trottinette électrique à Ouwegem a succombé à ses blessures

L'adolescente roulait à contresens et voulait traverser la chaussée, qui consiste en une double voie. Elle l'a fait au moment où deux véhicules en approche étaient sur le point de prendre un virage. Mais le conducteur d'un troisième véhicule, qui arrivait sur la deuxième voie, ne l'a pas vue et l'a heurtée. Le conducteur, un homme de 70 ans originaire de Saint-Nicolas (Flandre orientale), n'était pas en état d'ébriété et les tests salivaires et d'alcoolémie se sont révélés négatifs. (Belga)