ATP Miami - Zizou Bergs espère que sa wildcard à Miami va lui "permettre de franchir un palier"

"J'ai reçu cette wild card grâce à IMG, qui est mon bureau de management", a-t-il confié à l'agence BELGA à son arrivée en Floride. "Le tournoi est également organisé par IMG, ce qui a facilité les choses. J'étais sur la liste des joueurs susceptibles d'en bénéficier et j'en suis évidemment très heureux. Je traverse une période un peu plus difficile à l'heure actuelle et j'espère que cette expérience va me permettre de franchir un palier. Je sais que je ne devrai pas trop me focaliser sur le résultat, mais plutôt sur la manière. Monter sur le court avec le bon état d'esprit, les bonnes intentions et réussir à faire ressortir mon potentiel." Le droitier de Lommel aura en tout cas l'occasion d'y croiser le gratin du tennis mondial, à l'exception de Novak Djokovic (ATP 1), interdit de séjour aux États-Unis, car non vacciné contre le Covid-19, et de Rafael Nadal (ATP 9), blessé au muscle ilio-psoas gauche. "Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à l'adversaire que j'aimerais rencontrer", a-t-il poursuivi. "Je sais d'office que je n'hériterai pas d'une tête de série pour mon premier match, vu qu'elles sont exemptées du premier tour. Mais il est clair que j'aimerais pouvoir me mesurer à un grand nom du circuit. Ce serait très excitant. Mais, l'attention est surtout concentrée sur la manière dont je veux jouer. Et le reste suivra. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après." (Belga)