Björn Schmelzer nommé Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en France

Björn Schmelzer et son ensemble Graindelavoix ont été accueillis en résidence, pendant cinq ans, par la Fondation Royaumont près de Paris. Au cours de cette période, ils se sont produits sur les scènes les plus prestigieuses de France, dont la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, en collaboration avec Rosas, la compagnie de danse contemporaine créée par Anne Teresa De Keersmaeker. Björn Schmelzer s'est dit "extrêmement honoré" de cette reconnaissance de la France, soulignant que "la pensée française a depuis toujours inspiré son travail et ses projets artistiques". La dénomination "Grain de la voix" a par ailleurs été tirée, il y a plus de 20 ans, d'un essai de l'écrivain et philosophe français Roland Barthes. (Belga)