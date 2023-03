Child Focus sensibilise 7.000 élèves à la sécurité sur internet

De plus en plus d'éducateurs contactent Child Focus chaque année pour des situations liées au sexting non-consensuel, c'est-à-dire un échange de messages ou d'images à caractère sexuel, problématique en raison d'une pression imposée à l'interlocuteur, ou d'un transfert d'images dénudées sans le consentement du destinataire ou de la personne présente sur la photo. Ces ateliers représentent dès lors l'occasion d'engager des centaines d'écoles dans l'éducation aux médias et de promouvoir la mise en place d'initiatives pour une utilisation plus sûre d'internet. Au travers d'activités interactives, les animateurs formés par Child Focus discuteront avec les jeunes internautes de leurs activités en ligne, en leur faisant prendre conscience des risques qu'ils prennent sur des plateformes telles que TikTok, Snapchat, Instagram ou encore Fortnite. Les dialogues seront notamment axés sur le sexting, la notion de vie privée, le cyber-harcèlement et les amitiés en ligne. Organisées en mars et en octobre, ces journées touchent chaque année entre 12.000 et 14.000 élèves de l'enseignement primaire. (Belga)