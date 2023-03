Conference League - Grâce à un but de Slimani, Anderlecht élimine Villarreal et file en quarts de finale

Villarreal a mis le pied sur le ballon direction en se montrant dangereux à plusieurs reprises durant les dix premières minutes. Dreyer a cependant eu la première occasion anderlechtoise au bout du pied mais sa frappe trop molle a fini dans les mains du gardien. Après 20 minutes, Zeno Debast a sauvé son équipe en repoussant de la tête sur la ligne une frappe espagnole. Quelques minutes après, Anderlecht était à deux doigts d'ouvrir le score mais le ballon perdu dans la surface par Pepe Reina était sauvé par sa défense de justesse. Le deuxième quart d'heure de la première mi-temps a largement tourné à l'avantage des Bruxellois. A quelques minutes du repos, Villarreal s'offrait trois occasions coup sur coup dont une frappe qui touchait la barre de Verbruggen. Anderlecht était proche de marquer après une reprise de Murillo sur corner (50e), malheureusement le défenseur anderlechtois était surpris de recevoir le ballon et l'envoyait au-dessus. Sur le contre, Alberto Moreno a envoyé un tir croisé qui est passé à quelques centimètres des cages de Verbruggen (51e). Ce dernier s'est d'ailleurs illustré en s'offrant un double arrêt magistral trois minutes plus tard (54e). Il aura fallu dix minutes à Islam Slimani pour être décisif côté Anderlecht. Monté au jeu à la place de Benito Raman, l'Algérien bien servi et esseulé dans le rectangle à lancer les siens sur le chemin de la victoire (0-1, 73e). Dans les derniers instants de la rencontre, Verbruggen se mettait en avant une nouvelle fois pour sauver Anderlecht. (Belga)