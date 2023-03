Conflit israélo-palestinien - Raid militaire israélien en cours à Jénine, quatre Palestiniens tués

Dix-huit personnes blessées par balles ont également été hospitalisées, dont quatre dans un état grave, indique le ministère, qui a identifié trois des quatre morts comme s'appelant Omar Awadin, 16 ans, Nidal Khazim, 28 ans, et Youssef Chrim, 29 ans. "Les forces de sécurité israéliennes sont en opération en ce moment dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine", a indiqué l'armée dans un communiqué, sans donner plus de précisions. Ce nouveau drame survient alors que le conflit israélo-palestinien semble aspiré dans une nouvelle spirale inextricable de violence depuis l'entrée en fonctions fin décembre d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, sous la conduite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 84 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. (Belga)