Coupe du monde de biathlon - Johannes Boe gagne le sprint et bat le record de victoires individuelles sur une saison

Jeudi, Boe, auteur d'un 9 sur 10 au tir, s'est imposé en 25:13.0. Il a devancé de 23.9 le Suédois Martin Ponsiluoma, et de 28.9 l'Allemand Benedikt Doll, tous deux auteurs d'un sans-faute sur le pas de tir. Le premier Belge est Thierry Langer, 46e à 2:20.4 après deux fautes au tir. Florent Claude s'est classé 66e à 2:54.0, lui aussi après deux erreurs sur le pas de tir. César Beauvais (2 erreurs) a fini 93e, sur 108 biathlètes au départ, à 4:04.2. Absent la semaine passée à Ostersund en raison du Covid-19, Boe a remporté 14 épreuves de Coupe du monde et trois titres mondiaux, améliorant son record établi lors de la saison 2018-2019, où il s'était imposé à 16 reprises. Il signe aussi une performance inédite avec huit victoires en huit sprints disputés cette saison. Le Norvégien est déjà assuré du gros globe de cristal de la Coupe du monde, avec 1.409 points, 416 de plus que son compatriote Sturla Holm Laegreid, ainsi que des petits globes du sprint et de la poursuite. Florent Claude est 22e au classement général avec 331 points, Thierry Langer (43 points) 58e. Les écarts hérités du sprint sont conservés au départ de la poursuite, avant-dernière course de la saison programmée samedi. (Belga)