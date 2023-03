Coupe du monde de ski alpin - Lara Gut-Behrami remporte le Super-G dames de Soldeu

Gut-Behrami a signé un chrono de 1:26.70 pour décrocher la 37e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 3e cette saison. La Suissesse a devancé l'Italienne Federica Brignone de 22 centièmes de seconde et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel de 47 centièmes. Grâce à sa victoire, Gut-Behrami remporte aussi le petit globe du Super-G avec 413 points devant Brignone (368) et Mowinckel (366). Au classement général de la Coupe du monde, l'Américaine Mikaela Shiffrin, 7e jeudi, est déjà assurée de remporter le gros globe de cristal. Avec 2.046 points, elle devance Gut-Behrami (1.167) et Brignone (1.069). Samedi, un slalom géant messieurs et un slalom dames sont au programme à Soldeu avant un slalom messieurs et un slalom géant dames dimanche pour ce dernier rendez-vous de la saison. (Belga)