Credit Suisse emprunte 50 milliards de francs suisses à la banque centrale

La banque a, parallèlement, annoncé une série d'opérations de rachat de dette pour environ 3 milliards de francs suisses. "Ces mesures constituent une action décisive pour renforcer le Credit Suisse alors que nous poursuivons notre transformation stratégique afin d'apporter de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes", a déclaré le directeur général de la banque, Ulrich Koerner, cité dans un communiqué. Mercredi, le titre Credit Suisse a chuté de 24,24% à la clôture. Le groupe, l'une des 30 banques dans le monde considérées comme trop grosses pour faire faillite, ne valait plus qu'un peu moins de 6,7 milliards de francs suisses en Bourse. Cette chute vertigineuse a commencé après des déclarations du président de la Banque nationale saoudienne, première actionnaire de Credit Suisse, excluant d'injecter davantage d'argent dans le groupe, principalement pour des raisons réglementaires. Fondé en 1856, Credit Suisse est un pilier de la place financière helvétique mais il est dans la tourmente depuis la faillite de la société financière britannique Greensill qui avait marqué le début d'une série de scandales ayant fragilisé la banque. Depuis mars 2021, l'action a perdu plus de 83% de sa valeur. Les investisseurs s'inquiètent, en plus, du risque de contagion après la faillite de la banque américaine SVB. (Belga)