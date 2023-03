Delhaize - Près de 200 candidats repreneurs potentiels se sont manifestés auprès de Delhaize

Retaildetail évoquait, sur la base d'une communication interne au sein de l'entreprise, plus de 150 candidats, tant des entrepreneurs que des collaborateurs internes et des candidats externes. Ce chiffre peut à présent être revu à la hausse, selon M. Dekelver. "Cela prouve qu'il y a donc un intérêt suffisant", a ajouté le porte-parole. Il s'agit de candidatures spontanées. "Nous n'avons pas encore entamé la procédure", a souligné M. Dekelver. Certains magasins sont peut-être plus recherchés que d'autres, mais la direction reste persuadée qu'elle trouvera un repreneur pour chacun des 128 magasins. Le porte-parole n'est pas en mesure de dire quand la procédure de "franchisation" sera formellement lancée. "De toute façon, nous donnons la priorité aux concertations internes." Des réunions avec les syndicats sont encore prévues les 21 et 28 mars. Les remous provoqués par l'annonce de la direction de vouloir franchiser les 128 magasins intégrés du groupe ne sont pas terminés. Ce jeudi, 83 magasins n'étaient toujours pas accessibles. Les actions se poursuivent depuis plus d'une semaine. Le personnel craint que la direction ne soit pas en mesure de maintenir les salaires et les conditions de travail actuels. (Belga)