Euro de snooker - Trois Belges dans le tableau final de l'Euro

Sokolowski et Hanssens avaient gagné mardi leur dernier match et remporté leur groupe. Jacobs a terminé deuxième de son groupe après sa victoire 3-1 sur le Maltais Manwel Mallia. Kobe Vanoppen, troisième de son groupe, et Wesley Pelgrims, quatrième, sont éliminés. En 32es de finale, Sokolowski affrontera l'Irlandais Ross Bulman, Hanssens jouera contre l'Anglais Patrick Whelan et Jacobs trouvera sur sa route le Polonais Daniel Holoyda. (Belga)