Europa League - L'AS Rome et Leverkusen rejoignent les quarts de finale

L'AS Rome a tenu bon à la Real Sociedad (0-0) après avoir remporté l'aller 2-0. Les 'Giallorossi', vainqueurs de la première édition de la Conference League, sont donc toujours en course pour un doublé européen inédit. Vainqueur 2-0 du match aller, Leverkusen s'est imposé 0-2 à Ferencvaros au retour. Moussa Diaby (3e) et Armine Adli (71e) ont envoyé Leverkusen en quarts. Arsenal et le Sporting poursuivent leur huitième de finale en prolongations, le retour s'étant achevé 1-1 après un partage 2-2 à l'aller. (Belga)