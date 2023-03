Grand Prix de Denain - Juan Sebastian Molano, vainqueur: "les pavés m'ont rappelé Paris-Roubaix"

"Je passe bien les pavés, il faut juste avoir de la chance et de bonnes jambes", a expliqué Molano , 28ans. "Cela m'a rappelé les pavés de Paris-Roubaix que j'ai découvert l'an dernier et que je retrouverai cette année. Je suis très satisfait de ma course et très content de mon succès, pour moi et pour l'équipe. Je salue d'ailleurs le gros travail de mon co-équipier Mikkel Bjerg dans la finale. J'avais de très bonnes sensations jeudi, après une bonne récupération après Tirreno-Adriatico. J'ai lancé mon sprint aux 200 mètres". Juan Sebastian Molano disputera la Bredene-Koksijde vendredi, Bruges-La Panne le 22 mars et Paris-Roubaix le avril. Le Colombien a prévu également de disputer le Tour d'Espagne cette année fin du mois d'août. (Belga)