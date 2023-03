La mobilité douce favorisée par les élèves bruxellois pour se rendre à l'école

La part des modes de transport actifs, tels que la marche, le vélo et la trottinette, a elle augmenté de 2,1%, et celle des transports publics de 1%. Aujourd'hui, ce sont donc 64% des élèves du fondamental et 87% des élèves du secondaire qui se déplacent avec un autre moyen que la voiture pour se rendre à l'école. Du côté des enseignants, l'administration bruxelloise note une augmentation de l'usage du vélo de 2%, et une diminution de l'utilisation de la voiture de 5% en 2023. Pour Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen), "l'enjeu des déplacements scolaires est essentiel car il va bien au-delà de la mobilité, c'est une question de santé publique, de qualité de l'air, de sécurité routière et de convivialité. Sensibiliser et éduquer les élèves, leurs parents et le personnel de l'école à la mobilité active et rendre les abords des écoles plus sûrs constitue un véritable cercle vertueux. Cela permet à plus de parents de se sentir à l'aise de laisser leur enfant se déplacer à pied ou à vélo, et donc à plus d'enfants de pouvoir être actif sur le chemin de l'école". Aujourd'hui, 276 établissements scolaires bruxellois sont actifs dans les "Plans de déplacements scolaires", sur les 800 que compte la capitale. Au travers de cette démarche, les écoles de la Région travaillent de manière structurée sur la question de la mobilité active et de la sécurité routière. Des casques, des formations mécaniques et des parkings pour vélos leur sont également mis à disposition par Bruxelles Mobilité. (Belga)