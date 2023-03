La surpopulation carcérale à Nivelles suivie de près par le bourgmestre Pierre Huart

Selon certaines sources, les détenus seraient actuellement plus de 265 à la prison de Nivelles, alors que la capacité maximale est évaluée à 248 et que l'établissement, lors de sa rénovation, avait été conçu pour accueillir 192 détenus. Le bourgmestre Pierre Huart ne confirme pas ce chiffre mais convient que le seuil maximal est clairement dépassé actuellement. "Les représentants du personnel m'ont écrit et j'ai pris contact cette semaine avec le procureur du Roi, pour lui rappeler cet arrêté que j'avais pris dans le passé. Pour l'instant, il y a une sorte de pic au sein de la prison, semble-t-il parce que certains Bruxellois qui doivent être placés en détention préventive sont orientés vers Nivelles. Ce qui me surprend un peu... J'attends un retour du procureur du Roi, pour apprécier l'évolution des chiffres. Si la poussée se poursuit, je prendrais une décision", indique le bourgmestre de Nivelles. Qui précise toutefois que cette décision, si elle vient à être prise, sera préalablement concertée avec le procureur du Roi et le chef de la zone de police Nivelles-Genappe. (Belga)