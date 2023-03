L'optimisme boursier des investisseurs belges au plus haut depuis 17 mois

Le baromètre a ainsi dépassé son niveau neutre en février pour la première fois en 13 mois. "Ceci indique que les investisseurs belges regardent à nouveau la situation financière et économique avec plus de sérénité et que le choc de confiance négatif de la guerre en Ukraine semble plus ou moins digéré", souligne ING dans un communiqué. Il y a toutefois fort à parier que le baromètre de mars ne sera pas du même acabit, avec les récents déboires de banques américaines et de Credit suisse, et les turbulences boursières que cela a entraîné. S'agissant du baromètre de février, il constate également que l'efficacité énergétique reste un sujet majeur, malgré la forte baisse des prix du gaz: 67% des propriétaires estiment que leur logement est suffisamment isolé et 43% prévoient de l'isoler davantage. En outre, 44% des propriétaires interrogés possèdent déjà des panneaux solaires. Fait remarquable, souligne la banque, un quart des installations de panneaux solaires ont moins d'un an, ce qui indique que la crise énergétique a incité de nombreux Belges à investir dans les énergies renouvelables. 18% des propriétaires possèdent une pompe à chaleur. Enfin, parmi les propriétaires qui ne disposent pas encore de ces technologies d'économie d'énergie, 38% envisagent d'installer des panneaux solaires au cours des deux prochaines années et 22% pensent à installer une pompe à chaleur. (Belga)