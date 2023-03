L'Union et Anderlecht veulent rejoindre La Gantoise en quarts de finale

L'Union Saint-Gilloise affrontera, à Anderlecht, l'Union Berlin après le spectaculaire partage du match aller (3-3). Il s'agira du quatrième affrontement de la saison entre les deux Union, qui s'étaient rencontrées également en phase de groupes. En poule, les Saint-Gillois s'étaient imposés en Allemagne 0-1. Les Berlinois avaient pris leur revanche au retour, l'emportant sur le même score. La situation est donc en équilibre avant cette quatrième joute entre les deux clubs. L'Union Saint-Gilloise aborde la rencontre en confiance après sa victoire 1-2 à Genk en championnat. L'Union Berlin a elle partagé 1-1 à Wolfsburg. Anderlecht, de son côté, rendra visite à Villarreal. Là aussi, la situation sera en équilibre au coup d'envoi, l'aller s'étant soldé par un nul 1-1. Les Espagnols, vainqueurs de l'Europa League en 2021 et demi-finalistes de la Ligue des Champions l'an passé, figurent parmi les favoris de cette C4. Mais les Mauve et Blanc ne partent pas battus d'avance, comme l'aller l'a démontré. Les troupes de Brian Riemer se sont imposées en championnat et peuvent continuer à espérer de finir dans le top-8. Villarreal, accroché 1-1 par Betis, est sixième de la Liga. La Gantoise détient déjà son ticket pour les quarts de la Conference League grâce à sa victoire 1-4 à Basaksehir mercredi, après avoir partagé 1-1 à l'aller. (Belga)