Météo - Une belle journée ensoleillée jeudi avec quelques nuages

L'après-midi, la nébulosité augmentera à nouveau à la Côte et sur le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 à 14 degrés, sous un vent modéré de secteur sud. La soirée s'annonce assez douce avec des voiles d'altitude. Cette nuit, le temps restera sec avec des nuages élevés et, principalement sur l'ouest et le nord du pays, également des nuages d'étage moyen. Les minima varieront de 4 à 8 degrés, sous un vent souvent modéré de secteur sud. Vendredi, seul l'est du pays bénéficiera encore de soleil. Ailleurs, il pleuvra. Le week-end s'annonce variable avec des averses samedi après-midi tandis qu'une nouvelle zone de précipitations devrait atteindre la Belgique par l'ouest en cours de journée dimanche. Il fera un peu moins doux avec des maxima de 8 à 13 degrés, sous un vent modéré à assez fort virant à l'ouest. (Belga)