Milan-Sanremo - Arnaud De Lie et Caleb Ewan emmènent la sélection de Lotto Dstny

Il s'agira d'une première pour le jeune sprinteur libramontois, 21 ans. Il pourra bénéficier des conseils de l'Australien Caleb Ewan, 28 ans, deuxième à deux reprises en 2018 et 2021 Jasper De Buyst, Frederik Frison et Maxim Van Gils sont les trois Belges de Lotto Dstny au départ de Milan-Sanremo (294km). L'Italien Jacopo Guarnieri et l'Australien Jarrad Drizners complètent la sélection. (Belga)