Milan-Sanremo - BORA-Hansgrohe sans Schachmann ni Jungels, malades

Affaibli par un coup de froid, Schachmann n'avait pas pris le départ de la dernière étape de Paris-Nice (qu'il a remporté à deux reprises) le 11 mars n'ayant disputé auparavant que le Tour Down Under et un criterium à Adelaide en tout début d'année. Bob Jungels avait pris la 19e place du classement général final à Paris-Nice. Le champion d'Allemagne Nils Politt, l'Irlandais Sam Bennett et le Néerlandais Danny van Poppel emmèneront la sélection de BORA-Hansgrohe sur la Primavera, le premier Monument de la saison. (Belga)