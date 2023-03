Milan-Sanremo - Tim Wellens remplace Davide Formolo, malade, dans la sélection d'UAE Emirates

Wellens, 31 ans, réalise un très bon début de saison sous ses nouvelles couleurs avec une victoire dans la 3e étape du Tour d'Andalousie (2.Pro) et une 5e place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro). Sur les routes de Milan-Sanremo, Wellens aura pour mission d'épauler Tadej Pogacar. Le Slovène est en grande forme en ce début de saison, remportant notamment le classement général du Tour d'Andalousie et de Paris-Nice (WorldTour). Les Italiens Alessandro Covi, Matteo Trentin et Diego Ulissi, l'Autrichien Felix Grössschartner et le Slovène Domen Novak complètent la sélection d'UAE Emirates. (Belga)